Türkiye Gazetesi

Ülkenin güneybatısındaki Walldorf kasabasında kedileri yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. Walldorf yetkilileri, nadir bir kuş türü olan tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için kedi sahiplerinden kedilerini ağustosun sonuna kadar evde tutmalarını istedi. Yuvalarını yerde yapan kediler için kolay av haline gelen tepeli tarla kuşlarını korumak için 3 yıl boyunca bu karar tekrarlanacak.

KEDİLERİN DIŞARI ÇIKMASI YASAK

Kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olan karar evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya soktu. Kasaba yetkililerinin aldığı karar sonrası yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz etmek için yasal adımlar atmayı planladığı belirtildi.

Nesli tükenmek üzere! Yeni doğan kum kedileri ilgileri üstüne topladı Dünyada nesli tükenmeyle karşı karşıya kalan kum kedisi, İsrail’de yavruladı. Çöl kedisi olarak bilenen bu nadir hayvandan dünyada sadece 10 bin tane kaldı. İsrail’de doğan 5 yavru ise görenleri şaşkına çevirdi. Yavru kediler ilgi odağı olurken paylaşımlar peş peşe geldi. İşte o görüntüler…