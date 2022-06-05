Türkiye Gazetesi

Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi. Mehmet Göktürk yönetimindeki minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

4 ÖLÜ 6 YARALI

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de feci kaza! Ortalık adeta savaş alanına döndü Ümraniye’de süratle giden otomobil sürücüsü önüne çıkan otomobillere çarpınca otomobiller metrelerce ileri fırladı ve park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Resmen zincirleme kazanın yaşandığı olayda yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.