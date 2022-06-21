Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Kuzey Toprakları bölgesinde kırsal alanda pub işleten Kai Hansen, dükkana çok yaklaşan bir timsah görünce müşterileri tedirgin olmasın diye hayvanı uzaklaştırmak istedi.

Giderek saldırganlaşan timsah, adama doğru hamle yaparken Hansen elindeki tavayla iki kere kafasına vurdu.

"TİMSAH İYİ BİR DERS ALMIŞTIR"

Timsah, aldığı darbeler sonrasında geri dönerek çalılıklar arasında kayboldu.

Hayvanın gitmesiyle rahat bir nefes alan Hansen, “Olağan dışı bir gündü. Dükkan sahibi olarak sakin kalmalıydım. Neyse ki yaralanan olmadı. Timsah iyi bir ders almıştır” dedi.

Nehirde, gölde değil! ABD’de çölde timsah yakalandı ABD’de Texas’ta çölde bir karavanın altında timsah ihbarını alan yetkililer harekete geçti. Timsah uzun uğraşlar sonucunda yakalanan timsah veterinede teslim edildi.

Timsahın avı olmaktan kafasına yumruklar savurarak son anda kurtuldu Hindistan'da arkadaşlarıyla suya nehre giren 14 yaşındaki çocuk timsah saldırısına uğradı. Timsahın kafasına yumruklar savuran çocuk 10 dakikayı geçen mücadelenin sonunda kurtuldu.

Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah küçük çocuğu kaptı! Dakikalar sonra yaşananlara kimse inanamadı Hindistan'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk timsah tarafından alıkonuldu. Timsah küçük çocuğu suyun içine soktu. 10 dakika sonra yaşananları kimse beklemiyordu.