Türkiye Gazetesi

Yaptığı sokak röportajlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği vatandaşlar tarafından Eminönü Meydanı'nda feci şekilde darp edildi. Üstü başı yırtılan Yapraklıoğlu'nun darp edildiği anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞTI

Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara soru yönelten Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay anı kameralara yansırken, kavga anında üstü başı paramparça olan Yapraklıoğlu'nun kendisine vuran bir kişiye kafa atmaya çalıştığı görüldü.

İHA muhabirine çirkin saldırı: Telefonunu kırıp darp etmeye kalktılar Muğla'da sokak ortasında kavga eden şahıslar, kavgayı görüntüleyen İHA muhabire saldırdı.

Fındık Kurdu Berna'dan kötü haber: Tekme tokat darp edildim Bir dönem ekranlara gelen ‘Bir Şarkısın Sen’ adlı programla ünlenen ‘Fındık Kurdu’ lakaplı Berna Karagözoğlu darp edildiğini iddia etti. Karagözoğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda yan masadakilerin küfürler ettiğini ve eşyaları fırlatarak kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Genç şarkıcı, kafasına atılan kül tablasından son anda kurtulduğunu söyledi.