Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, rengarenk lavanta bahçelerinde yılın ilk hasadı yapıldı. En büyük hayalleri lavanta tarlasında evlenmek olan genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kıydı. Nikâhın ardından etkinliğe katılan vatandaşlar, mis kokulu ve rengarenk lavanta bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirerek doyasıya eğlendi.

Sivrisineğe karşı lavanta Sivrisineklerin az da olsa virüs taşıma ve hastalık bulaştırma riski taşıdığına işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, sivrisineklerden bulaşabilecek hastalıklar arasında sarıhumma ve sıtmanın yer aldığını söyledi.