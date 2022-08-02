Türkiye Gazetesi

Ankara’da tuzağa düşürdükleri 71 yaşındaki M.N.’yi arayan dolandırıcılar yaşlı adama, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini ve bankadaki parasını çekmesi gerektiğini söyledi. Paranın adli emanet bürosunda kalacağı yalanını öne süren dolandırıcılara inanan M.N., banka hesabında bulunan 43 bin 800 doların hepsini çekti. Yaşlı adamın parasını kendileri giderek almak istemeyen dolandırıcılar ise parayı teslim almak için T.E.D, U.E, ve Ö.Ö. isimli üç dolandırıcı ile anlaştı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şahıs yaşlı adamdan aldıkları parayla birlikte sırra kadem bastı ve işbirlikçileri olan esas dolandırıcılarla irtibata geçmedi.

3 ZANLI YAKALANDI

M.N.’nin şikayetçi olmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan T.E.D, U.E, ve Ö.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin yanı sıra izledikleri 80 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin ardından T.E.D., U.E., ve Ö.Ö.’yü Ankara girişinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARLA SEFA SÜRMÜŞLER

Zanlıların dolandırdıkları paralarla kendilerine otomobil, motosiklet ve cep telefonu aldıkları, lüks mekanlarda eğlenerek haksız elde ettikleri parayı harcadıkları öğrenildi. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise, çeşitli modellerde lüks cep telefonları, pompalı tüfek ve M.N.’den kalan 9 bin 100 dolar ele geçirildi. Ele geçirilirken paralar sahibine iade edilirken, esas dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

İkinci el araç alacaklar yeni nesil dolandırıcılığa dikkat Uzmanlar, İkinci el araç almak isteyenleri kapora dolandırıcılığına karşı uyarıyor. Dolandırıcılar online alışveriş sitelerine başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanarak uygun fiyatlı ilan veriyor. İlanla ilgilenenlere kapora karşılığında aracı bekleteceğini söyleyerek para alan dolandırıcılar daha sonra ortadan kayboluyor. Kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor.

Dolandırıcıların yeni hedefi araç kiralayanlar: 1 milyonluk tezgahı polis bozdu Doladırıcılar bu defa hedefine araç kiralayanları ve onlara kefil olanları hedef aldı. Firmadan araç kiralayan kişilere boş senet imzalatan ve sonrasında aracın bozuk olduğunu söyleyerek senetleri yüksek fiyattan dolduran çete çökertildi. Şahısların bu yöntemle 17 kişiyi 1 milyon TL mağdur etti.

İkinci el araç alacaklara uzman uyarısı: Dolandırıcıların bu yalanlarına kanmayın İkinci el araç pazarında dolandırıcılık vakalarının oldukça yüksek olduğunu belirten TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde 'doğru bilinen yanlışlar' haline geldiğini belirtti. Erdem, en çok dile getirilen yalanların ise 'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok' gibi söylemler olduğunu belirtti.