Bağcılar’da Türk bayrağı üzerine ayakları ile basarak çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıs polis ekiplerinin yaptığı denetim sonucu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları çalışmada İ.A.B.’ı gözaltına aldı.
‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’ suçundan gözaltına alınan İ.A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye ekonomisine dev katkı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80,7 milyar avroluk katkı yaptığını belirterek, "Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." ifadesini kullandı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda 972 bin kişi istihdam edilirken toplamda 246,4 milyon avro tasarruf yapıldı.