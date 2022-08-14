Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Cimsarip köyünde sabah saatlerinde babası ile birlikte koyunlarını otlatmak için meraya çıkan ve bir süre sonra serinlemek için Ilısu Baraj gölüne giren 7 yaşındaki Cahit Geçit, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Oğlunun suda kaybolduğunu gören babası suya atlayarak çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Siirt nüfusuna kayıtlı olan 7 yaşındaki Cahit Geçit’in cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Boğulma vakalarının en önemli nedeni... İstanbul sahillerindeki tehlike: Rip akıntısı İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan batıda Binkılıç'tan doğuda Ağva bölgelerine kadar özellikle fırtınalı havalarda etkili olan ve çeken akıntı olarak bilinen rip akıntısı, sıkça yaşanan boğulma vakalarının en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma vakalarına karşı' valiliklere uyarı İçişleri Bakanlığı son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilileri uyardı. Bakanlık gönderdiği genelge ile valililerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.

Genç kız su dolu çukura düştü! Boğulmaktan son anda kurtarıldı Gümüşhane'de 19 yaşındaki bir kız sağanak yağışın şiddetli etkisiyle çevrede oluşan su dolu bir çukura düştü. Genç kızın yardım çığlıklarını duyanlar kızın yardımına koştu ve boğulmaktan son anda kurtarıldı. Dehşet dolu anlar kameraya anbean yansıdı.