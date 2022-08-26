Türkiye Gazetesi

Kağıthane’de bir kişi berberde tıraş olduğu sırada yüzü maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Zanlı, dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte motosiklete binip kaçarken, vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak’taki bir berber dükkanında yaşandı.

Berber dükkanının önüne motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girdi ve berber koltuğunda tıraş olan Emrah Ö.’ye (37) iki el ateş etti. Zanlı daha sonra hızlı bir şekilde dışarı çıkıp kendisini bekleyen motosiklete bindikten sonra havaya bir el ateş ederek kayıplara karıştı. Ayağına isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde kalan Emrah Ö. için ambulans istendi. Hastaneye kaldırılığ ameliyata alınan Emrah Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayın yaşandığı berberin sahiplerinden olan bir vatandaş, “Olay anında ben dükkanda değildim, sokağın başındaki elektrikçideydim. Orada arkadaşla konuşuyordum. Sokağa motor girmiş. Arkadan inen kişi dükkana giriyor, tıraş olan müşteriye iki el ateş ediyor. Çıkarken de bir el ateş havaya açmış herhalde. Ondan sonra bindiler, gittiler. Suratı maskeliymiş. Müşteri, ara sıra gelen bir arkadaşımızdı. Şu anda bildiğim kadarıyla ameliyata aldılar” dedi.