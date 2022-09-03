Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Suriye sınırında deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Son deprem haberi Suriye sınırından geldi. AFAD, Suriye'nin Haseke kentinde 3.8 büyülüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, sınırdaki illerde de hissedildi.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler! İzmir ve Aydın'da hissedildi (31 Ağustos 2022 son depremler) Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Aydın ve İzmir gibi illerde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede saat 17.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.