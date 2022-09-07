Türkiye Gazetesi

İş güvenliği konusunda tedbirlerin alınması ve kurallara uyulması hayati önem taşıyor. Aksi takdirde işler acıyla sonlanabiliyor. Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde Karadere olarak adlandırılan dere üzerine inşa edilen köprüde meydana gelen acı olayda Gaziler ile birlikte çevredeki mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Zemindeki demir çubukların üzerine düşen Polat, ağır yaralandı. Ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi'nde kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta feci olay: Ablalarını kurtardılar, kendileri boğuldu Kahramanmaraş’ta feci bir olay yaşandı. Gölete düşen kız kardeşlerini kurtarmak isteyen iki erkek kardeş boğularak yaşamını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta muhtarlardan "Mahir Ünal'a protesto" iddiasına yalanlama Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale, "Elbistan'da Mahir Ünal'a protesto" iddiasına ilişkin, "Elbistan muhtarları Mahir Ünal'a tavır almış gibi pozisyon oluşturuldu. Kesinlikle yalandır, yalan haberdir." dedi.