Türkiye Gazetesi

Son dakika yangın haberi: Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar sokağa döküldü. Yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtien yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Alanya’da korkutan orman yangını! Alevlere 4 helikopterle müdahale Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.