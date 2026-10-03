11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 88 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül’ün cenazesi için Kayseri’ye geldi. Gül, cenaze töreninde ailesi ve yakınlarıyla birlikte amcasına son görevini yerine getirdi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden amcası Mustafa Gül'ün memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 88 yaşında vefat eden Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Abdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar

Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gül'ün cenazesi, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Abdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine, Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınları ile Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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