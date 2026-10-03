Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Abdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Abdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar
Başlık ResmiAbdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 88 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül’ün cenazesi için Kayseri’ye geldi. Gül, cenaze töreninde ailesi ve yakınlarıyla birlikte amcasına son görevini yerine getirdi.

Kaydet
|

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden amcası Mustafa Gül'ün memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 88 yaşında vefat eden Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Abdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar
Başlık ResmiAbdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar
ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması için net mesaj: Yanlarına kalmayacak
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması için net mesaj: Yanlarına kalmayacak

Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gül'ün cenazesi, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Abdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar
Başlık ResmiAbdullah Gül’ü Kayseri’ye getiren haber: Acı gününde yalnız bırakmadılar

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine, Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınları ile Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.