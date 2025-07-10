Adanalılar ondan razı! Genç imam Emrullah Ardo yaptıkları ile takdir topluyor

Adana’da yaşayan 29 yaşındaki Emrullah Ardo, yaptıkları ve özverili çalışmalarıyla hem çocukların hem de cemaatin gönlünü kazanıyor. Genç imam amacıyla da takdir topluyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Yerebakan Mahallesi'nde görev yapan 29 yaşındaki genç cami imam hatibi Emrullah Ardo, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri hediyelerle karşılayarak hem çocukların gönlünü kazanıyor hem de gençleri dini eğitime teşvik ediyor.

BÜYÜK EMEK VERİYOR

Yaz tatilinde camiye gelen çocukların hem ibadetlerini yerine getirmeleri hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi almaları için büyük emek veren genç imam, her ders sonunda başarılı olan öğrencileri oyuncak ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor.

KUR’AN-I KERİM EĞİTİMİYLE SINIRLI KALMIYOR

Sadece Kur'an eğitimiyle sınırlı kalmayan Ardo, öğrencilerine hutbe ve vaaz verme konusunda da temel bilgiler vererek onların caminin manevi hazzını almalarını sağlıyor.

Örnek uygulama, cami cemaatinden ve mahalle halkından büyük takdir topladı. Özverili çalışmasıyla çocukları camiye alıştıran ve dini eğitime ilgilerini artıran imam Ardo, "Amacımız çocuklara hem dinimizi hem de cami sevgisini kazandırmak" dedi.