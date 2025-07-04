Bravo sana Yavuz dede! Her şey torunları Kur’an-ı Kerim öğrensin diye...

Tokat'ta yaşayan 79 yaşındaki Yavuz Kaya, Kur'an öğrenmesi için iki torununu her gün bisikletiyle camiye götürüyor. Kaya, torunlarını bırakıp eve bisikletle geri dönüyor.

Tokat'ta emekli din görevlisi Yavuz Kaya, torunları 8 yaşındaki Hafsa Sultan Kaya ve 5 yaşındaki Şeyma Kaya'yı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri için her gün bisikletiyle Behzat Camii'ne götürüyor. Küçük torununu bisiklete oturtan Kaya, diğer torunuyla yürüyerek caminin yolunu tutuyor.

“TORUNLARIMIZI PEŞİMİZDEN YETİŞTİRMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Kur'an eğitimine erken yaşta başlamasının önemine dikkat çeken Yavuz Kaya, "Ben temelden Kur'an kursundan geldim. Çocukluğumda köyümüzde okul yoktu. Kış zamanlarında Kur'an kursunda zaman geçirirdik. Oraya bağlandık. Çok şükür şimdi de çocuklarımıza Allah nasip etti. Torunlarım beni kucakladılar. Ben de onları ancak bu kadar kucaklayabiliyorum. Acaba dedelik vecibesi yerine geliyor mu gelmiyor mu bilemiyorum. İkra Suresi'nde; sen oku ey kulum. O rabbinin ismiyle oku. İnsanoğlunu bir damlacık sudan yarattı. İnsan olarak dünyaya getirmek için sahip olan Allah'ın adıyla oku. Torunlarımız da ecdadını unutmadı. Onlar ahirette, bizler de fani alemdeyiz. Fani alemde olarak onlara karşı sorumluluk vecibelerimizi mümkün mertebe yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu yol kapanmasın diye torunlarımızı peşimizden yetiştirmeye özen gösteriyoruz. İnşallah ebeveynleri, dede ve nenesi beraber olarak başarırız" dedi.

Hafsa Sultan Kaya ise "Dedem her gün beni bisikletle Kur'an kursuna getiriyor. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.