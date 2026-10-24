Soyağacını araştırdı, sadrazam torunu çıktı! "Çeşme'nin üçte ikisi ailemin"

Osmanlı Sadrazamı Melek Mehmed Paşa'nın 7. kuşak torunu olduğunu iddia eden Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, devasa bir miras mücadelesi yürütüyor. Bozbağ, arşiv belgelerine dayanarak İzmir Çeşme'nin üçte ikisinin, Çeşme'deki Karabağ Adası'nın, İstanbul ve Sakız Adası'ndaki birçok arazinin ailesine ait olduğunu öne sürüyor. Bugüne dek 120 bin metrekarelik 20 arsa tespit eden Bozbağ, tarihi vakıf mallarını ve diğer taşınmazları geri alabilmek amacıyla mirasçılık davalarını sürdürüyor.

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Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın, annesinin vefatının ardından başladığı aile geçmişi araştırması, Osmanlı dönemine uzanan bir miras mücadelesine dönüştü.

"ÇEŞME'NİN ÜÇTE İKİSİ AİLEME AİT"

Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 7. kuşak torunu olduğunu belirten Bozbağ, Osmanlı arşivlerinde yaptığı incelemelerde toplam 120 bin metrekarelik 20 arsa tespit etti. Çeşme'nin üçte ikisinin ailesine ait olduğunu öne süren Bozbağ, taşınmazların yanı sıra Desterecizade Vakfı ve Memiş Ağa Vakfı üzerinde de hak talep ediyor.

Nakiye Hanım'a ait arsalarla ilgili davaların tamamlandığını belirten Bozbağ, Melek Mehmed Paşa ve eşi Ayşe Hanım için açtığı mirasçılık davalarının ise Kocaeli'de devam ettiğini söyledi. Mirasçılık süreçlerinin ardından vakıflarla ilgili yeniden dava açmayı planlayan Bozbağ, Osmanlı arşivlerindeki belgelerle aileden kaldığını öne sürdüğü taşınmazları geri almak için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ

Annesinin 2021 yılında vefatından sonra mirasını araştıran Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, "Çeşme'nin ilk belediye başkanı İsmail Hakkı Alca'nın dedemin dedesi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine davalar açmaya başladık. İsmail Hakkı Alca'nın aile bağlarını araştırırken Ayşe Kaynak'ın ve onun annesi Beyza Alca'nın izini sürdük. Beyza Alca'nın annesi ise Nakiye Hanım'dı. Bu arsalar Nakiye Hanım'a ait. Nakiye Hanım, dedemin büyükannesi oluyor. 2021 yılından beri Nakiye Hanım'ın mirasçılık belgesini almak için uğraştık. Mirasçılık belgesini aldıktan sonra kendisine ait arsaların bulunduğunu fark ettik ve bu arsalarla ilgili davalar açmaya başladık." dedi.

"KARABAĞ ADASI BİZE AİT"

Bozbağ, "Ankara'daki Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptık. Şu ana kadar 20 arsa tespit ettik. Bu arsaların toplam alanı 120 bin metrekare. Ayrıca Limandağ'da 8,5 dönüm arazimiz var. Çeşme'ye ilk girdiğinizde sol tarafta kalan dağın bize ait olduğunu öğrendik. Karabağ Adası'nın da bize ait olduğu bilgisine ulaştık ancak henüz tapusuna ulaşamadık. Bunun için Osmanlı arşivlerinde daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu konularda bana yardımcı olacak kişilere ihtiyacım var. Bu nedenle destek arıyorum." diye konuştu.

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ

"KASIMPAŞA-EDİRNEKAPI HATTINDA ARSALARIMIZ BULUNUYOR"

Vakıflarının olduğunu ve araştırmalara başladığını söyleyen Bozbağ, "Vakıflar için de dava açtık. Özellikle Desterecizade Vakfı üzerinde duruyoruz. Kasımpaşa'dan Edirnekapı'ya kadar uzanan bölgede arsalarımız bulunuyor. Desterecizade ailesinden olduğumuzu kanıtlayan belgeleri de bulduk. Ancak Vakıflar Müdürlüğü, mahkeme sürecinde mirasçılığımızı henüz ispatlayamadığımızı ve mirasçılık belgemizi almadığımızı belirterek bu şekilde dava açamayacağımızı söyledi. Bu nedenle davalarımız kapandı ve yeniden başa döndük." dedi.

"MİRASÇILIK BELGELERİNDE 20 ARSAYI TESPİT ETTİK"

Bozbağ, "Şimdi yeniden mirasçılık belgelerini çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda davalarımız devam ediyor. Nakiye Hanım'la ilgili belgelerimiz hazır. Mirasçılık belgelerini aldık ve 20 arsayı da tespit ettik. Ancak Osmanlı arşivlerindeki ulaşamadığımız belgeler de var ve bunların da incelenmesi gerekiyor. Bu belgeler üzerinden hareket ederek arsaları, özellikle de adayı tespit etmemiz lazım. Fakat bu taşınmazların ada, pafta ve parsel bilgileri elimizde yok. En büyük sorunlarımızdan biri de bu." şeklinde konuştu.

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ

"MELEK MEHMED PAŞA DEDEM"

Soy geçmişini anlatan Bozbağ, "Dedemin dedesi İsmail Hakkı Alca'nın annesi Ayşe'yi de araştırmalarımız sonucunda tespit ettik. Ayşe, Melek Mehmed Paşa'nın ilk eşi. Melek Mehmed Paşa iki kez evlenmiş. İlk evliliğini bizim soyumuzdan gelen Ayşe ile yapmış. Daha sonra İstanbul'a gidip geldiği dönemde padişahın kız kardeşiyle evleniyor. Biz, Melek Mehmed Paşa Celilesi Ayşe Hanım Vakfı'nı da bulduk. Ayşe'nin mirasçılık belgesini de aldık. Ancak bu süreçte bize yardımcı olacak, bu işleri iyi bilen bir avukata ya da uzman bir kişiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"SAKIZ ADASI'NDA ARAZİLERİMİZ VAR"

Sakız Adası'na da uzanan bir aile geçmişlerinin olduğunu ifade eden Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, "Sakız Adası bugün Yunanistan sınırlarında bulunuyor. Orada da arazilerimiz olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda Memiş Ağa Vakfı'mız da var. Bu vakıfla ilgili süreçte de mirasçılık belgelerini almaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olan, tespit ettiğimiz arsaları bir an önce hukuki sürece dahil ederek haklarımızı alabilmek. Biz elimizden geldiğince araştırmalarımızı yaptık. Ancak Vakıflar Müdürlüğü'nün açıklamaları doğrultusunda yeniden mirasçılık belgeleri için uğraşmaya başladık." dedi.

"DAVALAR ÇEŞME'DE GÖRÜLMELİ"

Davaların Çeşme yerine Kocaeli ve İstanbul'da sürdüğünü söyleyen Bozbağ, "Ben Kocaeli'den, kuzenim de İstanbul'da dava açtı. Her iki şehirden de hukuki süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Ancak bu taşınmazların Çeşme'de bulunması nedeniyle davaların orada görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çeşme'de yaşamadığımız için süreçleri bulunduğumuz yerlerden yürütüyoruz ve bu durum bizi zorluyor. Hakimler de zorlanıyor; Çeşme'deki kurumlarla yazışmalar yapmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ

"SÖZ KONUSU YERLER ORMAN ARAZİSİ OLARAK GÖRÜNÜYOR"

Nakiye Hanım'ın arsaları için toplam 43 mirasçı olduklarını dile getiren Bozbağ, "Her kuşakta mirasçı sayısı değişiyor. Biz her konuda anlaşmaya hazırız. Kimsenin malına el koymaya çalışmıyoruz. Dedelerimizden bize miras kalan taşınmazları istiyoruz. Olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Sadece ailemizden kalan malları ve arsalarımızı almak istiyoruz. Şu anda öncelikli talebimiz bu arsalar. Şu anda söz konusu yerler orman arazisi ya da çalılık alan olarak görünüyor. Ancak Osmanlı döneminde kayıtlar tutuluyordu. Eğer o taşınmazlar bize aitse hakkımızı talep ediyoruz. Oraya konut yapılması durumunda ileride çıkabilecek sorunların önüne geçmek gerekiyor. Bir gün o arazinin bize ait olduğunu ileri sürdüğümüzde, oraya yatırım yapan kişilerle hukuki sorunlar yaşanabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için herkesin bir araya gelmesini ve arsalarla ilgili ortak bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

MELEK MEHMED PAŞA KİMDİR?

1719 yılında doğduğu belirtilen ve babası İzmirli Süleyman Paşa olan Melek Mehmed Paşa, III. Selim döneminde kaptan-ı deryalık, çeşitli eyaletlerde valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulundu. Osmanlı padişahı III. Ahmed'in kızı Zeyneb Sultan ile evlenen Melek Mehmed Paşa, 19 Ekim 1794'te sadrazamlık görevinden ayrıldı. 1802 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKocaeli

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