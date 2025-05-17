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Akıllara durgunluk veren olay! Küçücük bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki tır sürücüsünü arı sokunca ortalık karıştı. Şoka giren sürücü yoldan çıkıp makas atmaya başlayınca kaza yapıp trafiği kapattı. İstanbul Bursa karayolu kaza nedeniyle saatlerce kapalı kalırken, yüzlerce sürücü ve yolcu mahsur kaldı. 

Dün akşam saatlerinde Orhangazi - Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında yaşanan kazada ilginç detaylar ortaya çıktı. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki 61 KN 278 plakalı tır yoldan çıkıp makas attı.

Akıllara durgunluk veren olay! Küçücük bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti - 1. Resim

ARI SOKMASI SONUCU ŞOKA GİRDİLER 

Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirlediler. Hemen 112 ambulans ekibi istendi. Olay yerine gelen ambulans ekibi arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Akıllara durgunluk veren olay! Küçücük bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti - 2. Resim

YOL KAPANDI, SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI 

Tır makas attığı için yol kapandı. İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldılar. Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay! Küçücük bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti - 3. Resim

Akıllara durgunluk veren olay! Küçücük bir arı yüzlerce kişiyi mağdur etti - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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