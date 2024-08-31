AKOM İstanbullu için tarih verdi! Sağanak 4 Eylül'e kadar sürecek

AKOM, İstanbullu için sağanak uyarısı verdi. Kurum bugün il genelinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın olacağını duyurdu. Yağışların 4 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Ağustos ayına veda ederken yağışlar İstanbul'a nefes oldu. AKOM dün olduğu gibi bugün de megakent için sağanak uyarısı verdi.

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek.

İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.