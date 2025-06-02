Ali Amca bir gecede kabusu yaşadı: Yemedim yedirdim, canavar geldi, kırdı geçirdi!

Kırıkkale'de Ali Gökdere'nin 16 küçükbaş hayvanının olduğu ağıla kurt girdi. Hayvanları telef olan Gökdere, "Kendim yemedim, bunlara yedirdim. Daha sonra canavar geldi, bir günde hepsini kırdı geçti" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ali Gökdere'ye ait bağ evindeki ağıla gece saatlerinde kurt girdi.

Gökdere, ağıldaki koyunları sabah saatlerinde telef olmuş halde buldu. Saldırı sonucu 16 küçükbaş hayvan telef olurken, 4 kuzu ise saldırıdan kurtuldu.

4 TANE KUZU KALDI

Emekli maaşıyla hayvanlarına yem ve saman aldığını belirten Ali Gökdere, "Bir merakla 6 koyun almıştım. 6 koyundan 4'ünü kurbanda satmıştım. Kalan 2 tanesini de 18'e kadar çoğalttım. Daha sonra canavar geldi, bir günde hepsini kırdı geçti.

Yapacak bir şey yok. Saat 22.00'de kapatmıştım, sabah da hepsini ölü olarak gördüm. Kendim yemedim, bunlara yedirdim. Yemini, samanını emekli maaşımdan 3-5 kuruş katarak aldım, büyüttüm. Başka da yapacak bir işim yoktu. 4 tane kuzum kaldı, onları da görmemiş, tahminimce şişmiş, onlar da ölür. Şaştım kaldım ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"BURADA ARTIK VAKİT GEÇMEZ"

Kendisi için hayvanların bir uğraş ve moral kaynağı olduğunu söyleyen Gökdere, "Başka da yapacak bir işim yoktu. Kendimize bir eğlenceydi bunlar. Burada artık vakit de geçmez" diye konuştu.