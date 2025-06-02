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Türkiye'de ilk kez o yaptı! Tanesinden 60 bin lira kazanıyor... Tek bir şeyden yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;de ilk kez o yaptı! Tanesinden 60 bin lira kazanıyor... Tek bir şeyden yapılıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bıçak ustası Emre Göçeri, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve manda boynuzundan 24 ayar altın kaplamalı bıçak üretti. Bıçağın dişi manda boynuzundan yapıldığını söyleyen Göçeri, fiyatını 60 bin TL olarak belirledi.

Türkiye'de ilki gerçekleştiren bıçak ustası Emre Göçeri, dişi manda boynuzunda yaptığı bıçakla koleksiyonerlerin gözünü parlattı. Hiçbir kalıp ya da mekanik parça kullanılmadan tek parça manda boynuzundan 30 santimetrelik bıçak üreten Göçeri, aynı zamanda gravür işlemler ile birlikte bıçağı sadece kesici bir alet değil, adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Görenlerin hayran kaldığı bıçağa 60 bin TL fiyat biçen Göçeri, yurt dışından bile talepler geldiğini belirtti.

Türkiye'de ilk kez o yaptı! Tanesinden 60 bin lira kazanıyor... Tek bir şeyden yapılıyor - 1. Resim

BOYU 30 SANTİM DEĞERİ 60 BİN

Daha önceden yapılmamış bir bıçak ürettiklerini söyleyen Emre Göçeri, "Türkiye’de daha önceden yapılmamış olan manda boynuzundan bir bıçak yaptık. Üzerinde gravür işlemeli ve 24 ayar altın kaplamalı bir ürün yaptık.

Türkiye'de ilk kez o yaptı! Tanesinden 60 bin lira kazanıyor... Tek bir şeyden yapılıyor - 2. Resim

Bu bıçağın en önemli yanı manda boynuzunun arasında hiçbir kalıp ve mekanizma sistemi koymadan 30 santimetrelik bir ürün çıkarttık. Manda boynuzu, koç boynuzundan kat kat sağlam bir boynuzdur.

Bu da bize bir mirastır çünkü ülkemizde manda sayısı çok az sayıdadır. Bu ürün sadece dişi mandalardan çıkmaktadır.

Türkiye'de ilk kez o yaptı! Tanesinden 60 bin lira kazanıyor... Tek bir şeyden yapılıyor - 3. Resim

Biz bu ürünleri daha farklı gravürlerde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Bu bıçak günlük yaşantıda kullanılacak bir bıçak değildir. Koleksiyoncu insanların aldığı bir bıçaktır.

Türkiye'de ilk kez o yaptı! Tanesinden 60 bin lira kazanıyor... Tek bir şeyden yapılıyor - 4. Resim

Şu anda 60 bin TL’den bıçağımızı satışa sunuyoruz. Manda azlığından dolayı da fiyatların artacağını düşünüyorum. Diğer bıçaklarda seri üretim yapıyoruz ama bu bıçakta bu mümkün olmuyor. Bu bıçağı ürettiğimiz bölümümüz bile ayrı bir alandadır. Bu bıçağa yurt dışından bile talepler geliyor ve kişiye özel isimler yazıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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