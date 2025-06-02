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Tarlada yakaladı, gören gözlerine inanamadı! Tam 7 kilogram ağırlığında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlada yakaladı, gören gözlerine inanamadı! Tam 7 kilogram ağırlığında
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de suyla dolan tarlada avlanan amatör balıkçı, 80 santimetre boyunda ve 7 kilogram ağırlığında sazan yakaladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki amatör balıkçı Asım Arslan, suyla dolan tarlada yakaladığı sazan balığını yaklaşık yarım saat uğraşarak karaya çekmeyi başardı. Arslan’ın yakaladığı yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 7 kilogram ağırlığındaki sazan balığı, bölgedeki amatör balıkçıları da heyecanlandırdı.

Tarlada yakaladı, gören gözlerine inanamadı! Tam 7 kilogram ağırlığında - 1. Resim

"YARIM SAATTE KARAYA ÇIKARDIM"

Sabahın çok erken saatlerinde balık avlamak için tarlaya geldiğini anlatan Arslan, "Sabah saat 05.00’te emekli öğretmen Hüseyin Akkan ile birlikte göle gittik. Yapay havuzlar zamanla otlarla kaplandığı için balık yakalamak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak bu zorlukları göze alarak iğnelerine ekmek taktığım oltamı sabırla beklettim. Yaklaşık 3 saat sonra balık oltaya takıldı" dedi.

"Mücadelesi uzun sürdü, yaklaşık yarım saatte karaya çıkardım" diyen Arslan, "Yıllardır balık avlamaya çıkarım ilk kez bu kadar büyük bir balık yakaladım. Karaman Gölü olarak bilinen bu bölgede birçok tapulu tarım arazisinde balık avı yapılıyor. Tapulu tarlaların içinde büyük balıkların yaşadığını tahmin ediyorduk. Yakaladığım bu balıkla göl içinde çok büyük balıkların olduğu bir kez daha ispatlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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