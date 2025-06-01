Duyan herkes oltasıyla sahile koştu: Kilolarca balık yakaladılar!

Bartın'ın Amasra ilçesinde limana balık sürüsünün girdiğini duyan vatandaşlar sahile koştu. Sabahın ilk ışıklarında oltasını, misinasını kapan kadın, erkek herkes balık avladı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Büyük Liman bölgesinde istavrit sürüsünün girdiği haberini duyan onlarca amatör balıkçı, sahile akın etti.

Olta ve misinasını kapan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında sahil hattında balık avladı.

KİLO KİLO İSTAVRİT YAKALADILAR

Hafta sonunu balık avında geçiren balıkçılar saatlerce süren av ile hem stres atmanın hem de kilolarca istavrit yakalamanın keyfini sürdü.