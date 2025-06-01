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En değerli balıklar arasında! Yasa dışı avlanan kalkan balıkları, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında yasa dışı avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sinop'ta yasa dışı avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi. Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığına el konuldu.

VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılırken, kaçak avcılık yapan tekne sahibine idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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