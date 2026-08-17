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Yaşam

Alkollü sürücünün yardıma gelen yakını da alkollü çıktı!

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Eskişehir'de 2.19 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, polislere, "Ama bu sizin yaptığınız ayıp" diyerek sitem etti. Sürücünün aracını teslim almak için uygulama noktasına çağrılan yakını da alkollü çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çevre yolu Batıkent Mahallesi mevkiindeki Bursa istikameti uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

UTANMADAN POLİSLERE SİTEM ETTİ

Denetimler kapsamında durdurulan 26 UC 937 plakalı aracın sürücüsü M.Y.'ye alkol testi yapıldı. Yapılan ölçüm sonucunda sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu belirlendi. Kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine sitem eden M.Y., "Ama bu sizin yaptığınız ayıp" diyerek tepki gösterdi.

Alkollü sürücünün yardıma gelen yakını da alkollü çıktı!
Başlık ResmiAlkollü sürücünün yardıma gelen yakını da alkollü çıktı!

YAKINI DA ALKOLLÜ ÇIKTI

M.Y.'nin ehliyetine el konulurken, otomobilin çekiciye yüklenmemesi ve teslim edilmesi için olay yerine bir yakını çağrıldı. Kısa sürede uygulama noktasına gelen şahıs, aracı teslim almak istedi. Ancak polis ekiplerince yapılan kontrollerde, aracı teslim almaya gelen kişinin de 0.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü çıkması sebebiyle araç şahsa teslim edilmedi.

Denetim noktasında yapılan işlemler kapsamında toplamda 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, M.Y. işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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