Bursa’da trafik kontrolünde 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polisle tartıştı. “Ben alkol içmedim, alkollü çıktım” diyerek kendini savunan sürücü, polis memurunun alkol kokusunu fark etmesi üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Genç sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken 25 bin lira para cezası kesildi.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan genç sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,83 promil alkollü olduğu belirlendi. Sonuca itiraz eden sürücü, bu kez alkolmetreyle adeta iddialaştı.

Alkolmetreye suç attı, polisin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı

“BEN ALKOL İÇMEDİM ALKOLLÜ ÇIKTIM”

Yakınlarıyla birlikte alkolmetrenin yanlış ölçüm yaptığını iddia eden sürücü, "Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek kendini savundu. Aracını teslim etmek istemeyen genç sürücü, yakınlarının da devreye girmesiyle polis ekipleriyle bir süre tartıştı.

Alkolmetreye suç attı, polisin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı

POLİS KOKUSUNDAN ANLADI, SÜRÜCÜ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tartışma sırasında sürücüyle konuşan polis memuru, şahsın içki içtiğini kokusundan da anladı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç, bu kez alkolmetreyle olan iddiasını sürdürmekte zorlandı. Yaşananların ardından hatasını kabul eden sürücü hakkında işlem yapıldı.

Alkolmetreye suç attı, polisin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı

Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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