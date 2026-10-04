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Yaşam

Alo Adalet 135 başvurularında yeni dönem

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Alo Adalet 135 başvurularında yeni dönem
Başlık ResmiAlo Adalet 135 başvurularında yeni dönem

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu. Alo Adalet 135 kapsamındaki başvuruların artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da yapılabileceğini belirten Gürlek, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin taleplerin de portal üzerinden iletilebileceğini açıkladı.

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Adalet Bakanlığı, Alo Adalet 135 Çağrı Hattı kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre vatandaşlar, Alo Adalet 135 Çağrı Hattı ve adliyelerde bulunan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının yanı sıra UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, başvuru süreçlerini hızlandıran ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha etkin değerlendirilmesini sağlayan uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz” denildi.

Alo Adalet 135 başvurularında yeni dönem
Başlık ResmiAlo Adalet 135 başvurularında yeni dönem

BAKAN GÜRLEK: HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE İLETEBİLİRSİNİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamanın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Alo Adalet 135 kapsamındaki başvurularınızı artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebilirsiniz. 5 yılı aşan dava dosyalarınız ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz.

Alo Adalet 135 başvurularında yeni dönem
Başlık ResmiAlo Adalet 135 başvurularında yeni dönem

“ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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