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Annelik sıcaklara galip geldi! Adana'da açık alana yuva yapan kumru, yavrusunu 49 derece sıcaktan korudu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumru, 49 derece sıcağa rağmen yavrusunun yanından ayrılmıyor.

Kozan ilçesinde Andıl Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından birinin üzerine kumru yuva yaptı.

Annelik sıcaklara galip geldi! Adana'da açık alana yuva yapan kumru, yavrusunu 49 derece sıcaktan korudu - 1. Resim

Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği sıcaklıkta kumrunun yavrusunun yanından ayrılmaması görenleri hayran bıraktı. Trafik ışıklarının üzerinde yuva yapan kumru, sürücüler ve çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Annelik sıcaklara galip geldi! Adana'da açık alana yuva yapan kumru, yavrusunu 49 derece sıcaktan korudu - 2. Resim

Motosiklet sürücüsü Furkan Altunsayar, sıcağa kendisinin bile dayanamadığını söyleyerek, “Kuryelik yapıyorum benim bile rengim 2 ton değişti. Kumrular annelik iç güdüsü olarak yavrularının başını bekliyor. En kutsal görev dedikleri bu olsa gerek. Biz dayanamıyoruz ki onlar nasıl dayansın” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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