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Bakan Özhaseki'den Hava sıcaklığı uyarısı! Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde olacak

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Bakan Özhaseki&#039;den Hava sıcaklığı uyarısı! Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde olacak

Güncel Haberleri

Hava sıcaklığı tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne seyredeceğini belirtti.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası bir süre daha kavurmaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Bakan Özhaseki'den Hava sıcaklığı uyarısı! Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde olacak - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporunda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam edeceği belirtildi.

Bakan Özhaseki'den Hava sıcaklığı uyarısı! Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde olacak - 2. Resim

Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Özhaseki'den Hava sıcaklığı uyarısı! Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde olacak - 3. Resim

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisine de değinen Bakan Özhaseki, "Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." paylaşımında bulundu.

Bakan Özhaseki'den Hava sıcaklığı uyarısı! Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde olacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
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