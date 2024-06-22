Uyarılar dört bir yandan! Aşırı sıcaklar yolda, kavrulacağız (22 Haziran 2024 hava durumu)

"Bayram tatilinin son günlerinde hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını veren Meteoroloji, tek bir bölgeyi uyardı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte 22 Haziran 2024 hava durumu tahminleri...

Türkiye, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altında. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalar ve uzman görüşleri ise bu durumun bir süre daha devam edeceği yönünde. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Bayram tatilinin son günlerinde yurt genelinde hava nasıl seyredecek? İşte detaylar...

22 HAZİRAN (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün etkisini hissettiren sıcaklıklar yarın daha da yükselecek, Doğu Karadeniz'deki sağanak etkisini yitirecek.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN SICAKLIK UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara ilişkin uyarılarda bulundu.

İşte Bakan Özhaseki'nin paylaşımı...

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre;

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

"UZUN SÜRE YAĞIŞ YOK"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Uzun süre yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın 5-8 derece üzerinde devam ediyor. İstanbul 30'un altına, İzmir 35'in altına düşmeyecek" dedi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık