Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde saat 12.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesinden çıkan dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yine otele ait bitişikteki blokta bulunan personel ile konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunup kontrol altına aldı.

