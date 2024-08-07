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Antalya'da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engelledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engelledi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da trafiğin en yoğun olduğu yerlerden Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü frene basıp etrafında birkaç kez dönerek yaşanabilecek bir faciayı önledi. 

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu üzerinde Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde meydana geldi.

Bir işletmenin güvenlik tarafından kaydedilen görüntülerde Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin Tekandız ışıklı kavşağına geldiğinde kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün frene basmasıyla birlikte önündeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

SÜRÜCÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sürücüsünün frene basması ile birlikte yol ortasında birkaç kez döndükten sonra yaya geçidi üzerinde yan olarak durduğu görüldü. Olay anında kavşakta ve yolda başka aracın bulunmaması yaşanılabilecek bir faciayı önledi.

Görüntülerin devamında aracın yol kenarına geldiği, araç sünücüsünün araçtan indiği ve yaşadığı korkuyu atlatmak için hareketleri kameraya yansıdı.

Bir süre yol kenarında bekleyen araç sürücüsü ardından yoluna devam etti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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