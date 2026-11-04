Antalya'da hastane tatbikatı gerçeği aratmadı! Kendilerini role kaptırınca olanlar oldu

Antalya Manavgat Devlet Hastanesi'nde düzenlenen afet tatbikatına, hasta yakınlarını canlandıran 2 personelin performansı damga vurdu. Feryat ederek güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan çalışanlar, rollerine kendilerini öylesine kaptırdı ki bazı güvenlik görevlilerinin boyunlarında gerçek sıyrıklar oluştu.

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Manavgat Devlet Hastanesi'nde muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık için Hastane Afet Planı çerçevesinde tatbikat yapıldı. Hastane bahçesinde kurulan platoda yapılan tatbikatta, senaryo gereği yaşanan kazada yaralanan vatandaşların hastaneye ulaştırılmaları ve acil serviste doktor, hemşire ve sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler gerçeğine uygun biçimde gerçekleştirildi.

Antalyada hastane tatbikatı gerçeği aratmadı! Kendilerini role kaptırınca olanlar oldu

Tatbikata geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de 2 hastane personelinin performansı damga vurdu. Hasta yakınını canlandıran sağlık personelleri, kendilerini rollerine öylesine kaptırdılar ki zaman zaman tekme de attıkları güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattılar. Bazı güvenlik görevlilerinin tatbikat esnasında hasta yakınlarını oynayan personelle yaşadıkları arbedede boyunlarında sıyrıkların oluştuğu gözlendi.

Antalyada hastane tatbikatı gerçeği aratmadı! Kendilerini role kaptırınca olanlar oldu

ŞİVESİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

Oğlu kazada ağır yaralanan hasta yakınını oynayan bir personel ise şivesini değiştirip, "Oğlum, karakaşlı kuzum. Ben annene ne diyeceğim şimdi ay kuzum. Ben seni 17 yıl sonra dünyaya getirdim, ay çocuğum. Benim hanımı bir çağırıverin, gelsin karım. Zeytin toplarken aldım ben bu haberi. Ben anana ne diyeceğim ay çocuğum" biçiminde feryat etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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