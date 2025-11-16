Okullarda ara tatilin son gününde yollara akın eden milyonlarca vatandaş, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayollarında oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de, ara tatilin sona ermesiyle karayollarında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ara tatil sona erdi, trafik felç oldu! Tatil dönüşü kilit kavşaktaki yoğunluk havadan görüntülendi

TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Bir haftalık tatilin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Tatilcilerin yollara akın etmesiyle şehirler arası karayollarında da trafik hareketliliği arttı.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Yoğunluk nedeniyle sürücülerin düşük hızla ilerlediği, kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı görüldü.

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin genel olarak akıcı seyrettiği gözlemlendi. Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği Ankara istikametinin bazı kesimlerinde trafik akışındaki yavaşlama havadan kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri güzergah genelinde tedbirlerini artırdı.

Ekipler, sürücülerin hız limitlerine uyması, yakın takipten kaçınması ve uzun yolculuklarda dinlenme molaları vermesi konusunda uyarılarda bulundu.

BATIKAN ALTAŞ

