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Yaşam

Aranan şahıs saklandığı gardıropta yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı gardıropta yakalandı.

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Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2 yıl 6 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası bulunan ve 5 aydır arandığı ileri sürülen O.Ö.'nün (23) yaptıkları takip ve çalışma sonucu saklandığı evi tespit etti.

Aranan şahıs saklandığı gardıropta yakalandı
Başlık ResmiAranan şahıs saklandığı gardıropta yakalandı

Polis, hükümlünün avukat olan akrabasının evinde arama yaptı. O.Ö., polis ekipleri tarafından saklandığı gardıropun içinde yakalandı. Gözaltına alınan O.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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