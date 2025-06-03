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Ardahan'da tarihi an! Karadeniz'de gördüler, ilk kez çay ekimi yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan Konseyi üyeleri, Karadeniz gezisinde ortaya çıkan fikri hayata geçirdi ve Doğu Anadolu bölgesinde ilke imza attı. Çay üretimi için deneme bahçesi kuruldu. Kent Konseyi, kök çayı toprakla buluşturdu.

Ardahan Kent Konseyi, kentte tarım sektöründeki verimliliğin artırılması amacıyla çay ekimini başlattı. Konsey Başkanı Yavuz Morkoç ve yönetim kurulu üyeleri, çay tohumu fidelerini toprakla buluşturdu. Belirledikleri alanda çapa yapan konsey üyeleri, yumuşatılan toprakta açılan  30 santimlik çukurlara ellerindeki çay fidelerini ektiler.

Ardahan'da tarihi an! Karadeniz'de gördüler, ilk kez çay ekimi yaptılar - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yavuz Morkoç, çay ekimi etkinliği hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yaptıkları çalışmayı Ardahan’ın tarım potansiyeline katkı sunmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ardahan'da tarihi an! Karadeniz'de gördüler, ilk kez çay ekimi yaptılar - 2. Resim

"GELECEĞE DAİRF UMUDUMUZUN SİMGESİ"

Kent Konseyi Başkanı Morkoç, "Ardahan Kent Konseyi olarak şehrimizde bir ilke imza attık. Ardahan'da ilk kez çay ekimi gerçekleştirdik. Bu adım, Ardahan'ın potansiyeline olan inancımızın ve geleceğe dair umudumuzun simgesi. Topraklarımızdan filizlenecek her bir çay yaprağı, şehrimizin bereketini ve yenilikçi ruhunu temsil edecek. Bu tarihi anı Ardahan halkıyla paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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