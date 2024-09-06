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Artvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Artvin&#039;de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'in Hopa ilçesinde tırların beklediği alanda meydana gelen heyecan korkuya sebep oldu. 3 tırın zarar gördüğü afetle ilgili konuşan sürücüler "Genellikle bu bölgede heyelanlar meydana geliyor. İnsan hayatına sebep olan heyelanlar da meydana geldi" dedi. 

Artvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet - 1. Resim

Sık sık sağanak haberiyle gündeme gelen Artvin'in Hopa ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 

Dün etkili olan şiddetli yağış sonrası, Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde bulunan tır parkında sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Artvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet - 2. Resim

3 TIR ZARAR GÖRDÜ

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için tır parkında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken 3 tır zarar gördü.

Yaşanan heyelan sonrası Sarp Sınır Kapısını geçmek için bekleyen tır sürücüleri heyelana karşılık korkulu bekleyişte olduklarını ifade ederek yeni bir tır parkı istediler.

Artvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet - 3. Resim

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Gümrük sektöründe bulunan Teoman Canci, yaptığı açıklamada “Hopa tır parkında gece yağan yağış sonrası heyelan meydana geldi. 3 yabancı uyruklu tırda hasar meydana geldi can kaybı yok Allah'a şükür.

Artvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet - 4. Resim

Genellikle bu bölgede heyelanlar meydana geliyor. Yetkililerin bu konu üzerinde durmasını bekliyoruz. Sınır bölgesi olduğu için daha büyük ve güvenlik tır parkına ihtiyaç var. Sürekli heyelan içerisinde insan hayatına sebep olan heyelanlar da meydana geldi. Kaptanlarımızın, tır sürücülerimizin etkilenmemesi için Hopa'mızın buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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