Atmaca geleneği 'ğaço'ya hukuk engeli! Festival iptal edildi, federasyon çağrı yaptı

Atmaca yakalamada kullanılan ve bölgede 'ğaço' olarak bilinen kızıl sırtlı örümcek kuşunun atmaca avında kullanılmasına Danıştay tarafından yasaklama kararı verildi. Atmacacılar Federasyonu Başkanı Yahya Terzi, yöre insanı ile kuşlar arasındaki bağın yanlış anlaşıldığını belirterek çağrıda bulundu. "Ğaço öldüğü zaman biz de ölmüş oluyoruz, tenteye gidemeyiz. Bunu bilmiyorlar" dedi.

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Doğu Karadeniz'in asırlık kültürel miraslarından atmacacılık geleneği, yargıdan çıkan emsal bir kararla sarsıldı.

Doğa Derneği'nin açtığı dava neticesinde Danıştay, atmaca yakalamada mühre/çığırtkan olarak kullanılan ve yörede "ğaço" veya "ciciyen" adıyla bilinen kızıl sırtlı örümcek kuşunun yakalanmasına ve kullanılmasına yasak getirdi.

Kararın ardından bölgedeki atmacacılar büyük tepki gösterirken, her yıl coşkuyla düzenlenen geleneksel Atmaca Festivali'nin iptal edildiği duyuruldu.

Karara sert tepki gösteren Atmacacılar Federasyonu Başkanı Yahya Terzi, yöre insanı ile kuşlar arasındaki bağın yanlış anlaşıldığını belirterek Doğa Derneği üyelerini, veganları ve hayvanseverleri bölgeye gelip bu kültürü yerinde görmeye davet etti.

Ğaço adı verilen kızıl sırtlı örümcek kuşu

"ĞAÇO ÖLDÜĞÜ ZAMAN BİZ DE ÖLMÜŞ OLUYORUZ"

Ğaço kuşunun bölgede yerleşik olmadığını, göç mevsiminde yalnızca geçiş yaptığını vurgulayan Atmacacılar Federasyonu Başkanı Yahya Terzi "Veganlar, hayvanseverler tarafından Danıştay'a şikayette bulunuldu. Bu ğaço, ciceğen kuşu göç kuşudur, burada durmaz. En fazla burada duracak olduğu bir ay içerisinde geçiyor, göçüyor, gidiyor. Buradan geçiyor. O burada olsaydı katliam olurdu dedikleri gibi, ona katılıyorum. Öyle de olmaz da yani. Hani şimdi bu göç kuşu olduğu için bunu biz bir tane, iki tane yakalarız, ona gözümüz gibi bakarız. Ona bakmak zorundayız ki çünkü atmaca yakalayacağız onunla. Onu öldürme şansımız yok. Onu öldürdük mü biz de öldük, atmacayı öldürdük mü biz de öldük. Yani ğaço öldüğü zaman biz de ölmüş oluyoruz, tenteye gidemeyiz. Bunu bilmiyorlar" dedi.

Atmaca

"GELSİNLER, EVLATLARIMIZ GİBİ BAKTIĞIMIZA ŞAHİT OLSUNLAR"

Kuşlara yönelik kötü muamele iddialarını reddeden Terzi, atmacacıların bu canlıları canı gibi koruduğunu belirterek "Aslında o doğaseverler, işte hayvanseverler gelseler, görseler ki biz nasıl baktığımızı, evlatlarımız gibi onlara gözümüz gibi baktığımızı o ğaço kuşuna, ciceğene, atmacaya nasıl baktığımıza şahit olsalar bizi şikayet etmeyecekler. Biz bunu anlayamadık. Danıştay'a şikayet ettiler. Onlar daha fazla ilgilendiler, biz ilgilenemedik. Ondan sonra ğaço kuşunu Danıştay, ciceğeni yasak etti. Gelinen noktada büyük bir olasılıkla atmacayı da şikayet ettiler. Aslında o arkadaşları ben Rize'ye, Pazar'a, Karadeniz Bölgesi'ne davet ediyorum. Gelsinler, bizim atmaca ile ilgili kendileri bizi çeksinler, takip etsinler, bizle yaşasınlar; bir hafta, 10 gün ne kadar olursa, gelsinler atmacalarımızı görsünler. O ciceğenlere, ğacolara nasıl baktıklarımızı görsünler. Onlar anlayacaklar bizim duygularımızı, bizim ne kadar fedakar insan olduğumuzu o zaman anlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"BİZ DAĞLARIN BEKÇİSİYİZ"

Karadeniz dağlarında atmacacıların aynı zamanda ormanların koruyucusu olduğunu savunan Terzi, "Yaşlı bir amcamız Galata Köprüsü'nde balık tutuyordu, kızın biri gitti balığı komple denize attı. Ya bu şimdi ne alaka, ne lahana, ne perhiz ne turşu yani. Böyle bir şey olmaz. Ya bunların yaptığı hiç olmaz yani. Bu durum da ondan farksız bir şey değil. Ondan sonra işte Ege'de yangın çıkıyor, her tarafta yangın çıkıyor. Karadeniz'de niye çıkmıyor? Çünkü her dağın tepesinde bir atmacacı var, bir bekçi var orada. Biz bekçiyiz. Dağların bekçisiyiz orada biz. Veganlardan ricam, gelin görün bizim nasıl bir hayvansever olduğumuzu. Gelin, görün; ondan sonra karar verin. Gelsinler, görsünler. Biz her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Atmaca festivalimizi de iptal ettik. Bakalım ne olacak" şeklinde konuştu.

Atmaca geleneği 'ğaço'ya hukuk engeli! Festival iptal edildi, federasyon çağrı yaptı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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