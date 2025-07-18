Avrupa'da sürüyor, Türkiye'de de alarm verildi! Yeni uyarı geldi, 2050'de olacaktı bugün yaşıyoruz...

Avrupa kavruluyor. Birçok ülkede sıcaklık alarmı verildi. Dünya Meteoroloji Örgütünün, 2050’ye dair sıcaklık tahminleri de bugünden gerçekleşmeye başladı.

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025 Haziran ayında Avrupa’da ortalama sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerine çıkarak 18,46 dereceye ulaştı. Bu değer, kıtada kaydedilen en sıcak 5. haziran ayı oldu.

AVRUPA YANIYOR

Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) 2050 yılına dair sıcaklık öngörüleri şimdiden gerçekleşmeye başladı. Örneğin, İspanya’nın Huelva kentinde 28 Haziran’da sıcaklık 46 dereceye çıktı. Fransa’da ise 19 Haziran’dan bu yana süren sıcak hava dalgası nedeniyle Paris dâhil birçok kentte 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçüldü.

TÜRKİYE'DE DE KIRMIZI VE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Aşırı sıcaklar sebebiyle ülkede kırmızı ve turuncu alarm verildi, iki kişi öldü. Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Türkeş “Küresel kara ve deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış eğilimi sürüyor. 1,5 derece artık bir sihirli eşik değil, bu değer hemen her ay aşılır hâle geldi” dedi.

2050 SICAKLARINI BUGÜN YAŞIYORUZ

Türkeş, sıcak hava dalgalarının sıklık, süre ve şiddetinin arttığını vurgulayarak “2050 ve sonrası için öngörülen, bugünle kıyaslandığında yıllık 3 ila 5 derece daha yüksek olması beklenen şartlar 25-30 sene öncesinden çok daha hızlı şekilde yaşanmaya başladı. Kentsel ısı adası etkisiyle 2050’lerdeki projeksiyonları neredeyse bugünden çok yakıcı biçimde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkeş, 2025’in, 1,5 derece küresel ısınma eşiğini aşabileceği tahmininde bulundu.

BU DÖNEMDE SIVI KAYBINA DİKKAT!

Denizel alanlarda yüksek nemle birleşen yüksek hava sıcaklıklarının, belirli hastalık grupları için ciddi sağlık riskleri oluşturduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Murat Türkeş şöyle konuştu: Kalp damar, şeker, astım ve solunum hastaları ile yaşlılar, hamileler, çocuklar saat 11.00-17.00 arasında mecburi değilse dışarı çıkmamalı. Bu dönemde kesinlikle su kaybı yaşamamak gerek. Herkes bu çok sıcak günlerde hem kendini korumalı hem de sıvı kaybını önlemeli.