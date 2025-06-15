Babalar Günü'nde hayalleri gerçek oldu! Kardeşler semayı böyle süsledi

Ankara’da babalarını kaybeden kardeşlerin hayali, Babalar Günü’nde gerçekleşti. Gazi Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri rengarenk uçurtmalarla semayı süsledi.

Ankara’da Babalar Günü, duygusal ve renkli bir etkinlikle anlam kazandı. Babalarını kaybeden Akın Türk Turan Taner ile Gök Türk Ata Taner kardeşlerin “Gökyüzünde uçurtma uçurmak istiyoruz” sözleri, Gazi Parkı’nda gerçekleşen büyük bir buluşmaya ilham verdi.

Çok sayıda çocuk ve aile, parkta bir araya gelerek rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

"BUGÜN HAYALLERİ GERÇEK OLDU"

Kardeşler, anneleri Gülşah Taner ile birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı.

Gülşah Hanım, oğullarının uzun zamandır bu kadar mutlu olmadığını belirterek, “Bugün hayalleri gerçek oldu, biz de çok mutluyuz” dedi.

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Etkinlikte çocuklar için oyun alanları ve müzikli aktiviteler düzenlendi.

Katılımcılar, bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı, uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.