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Haberler > Ekonomi > Petrolde savaş rüzgarı: Boğaz kapatılınca fiyatlar uçtu! İran günde 2 milyon varil ihraç ediyordu

Petrolde savaş rüzgarı: Boğaz kapatılınca fiyatlar uçtu! İran günde 2 milyon varil ihraç ediyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Petrolde savaş rüzgarı: Boğaz kapatılınca fiyatlar uçtu! İran günde 2 milyon varil ihraç ediyordu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran-İsrail gerilimi enerji krizine dönüştü. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel petrol akışı büyük zarar gördü. İran, bu hatta günde 2 milyon varil petrol ihraç ediyordu. Fiyatlar zirveyi gördü, piyasalar alarmda.

Orta Doğu’daki gerilim tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapılarına yönelik hava saldırılarına karşılık olarak, Tahran bugün Hürmüz Boğazı’nı geçici olarak kapattığını duyurdu. Bu kritik hamle, dünya enerji piyasalarında büyük bir şok etkisi meydana getirdi.

Dünya petrolünün yaklaşık üçte biri, Basra Körfezi’nden Hürmüz Boğazı aracılığıyla taşınıyor. İran, günlük 3,3 milyon varil petrol üretiminin yaklaşık 2 milyon varilini bu boğaz üzerinden ihraç ediyordu. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer büyük üreticiler de enerji ihracatında bu boğaza bağımlı.

Hürmüz’ün kapanmasıyla birlikte brent petrol fiyatı yüzde 18 artışla 86 dolara kadar yükselirken, enerji sektöründe adeta panik havası hakim oldu. Uzmanlar, bu gelişmenin 1970’lerdeki petrol krizinden bu yana en ciddi arz şoklarından biri olabileceğini belirtiyor.

Petrolde savaş rüzgarı: Boğaz kapatılınca fiyatlar uçtu! İran günde 2 milyon varil ihraç ediyordu - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI 2.450 DOLARI GÖRDÜ

İran Savunma Bakanlığı, boğazın "bölgedeki askeri tehditler tamamen bertaraf edilene kadar" kapalı kalacağını açıkladı. ABD ve Avrupa’dan peş peşe "boğazın açık tutulması bir uluslararası zorunluluktur" açıklamaları geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanma kararı aldı.

Analistler, küresel petrol rezervlerinin bir süreliğine talebi karşılayabileceğini ancak krizin uzaması halinde rafineri ve sevkiyat zincirlerinin ciddi zarar göreceği uyarısında bulunuyor. Enerji piyasaları kadar finansal piyasalar da tepkisiz kalmadı. Güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları 2.450 doları gördü, dolar endeksi yükselişe geçti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sadece enerji piyasalarını değil, küresel ekonomiyi de etkileme potansiyeline sahip. Uzmanlar, bu adımın hem fiyatlarda hem jeopolitik denklemde uzun vadeli sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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