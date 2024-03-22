Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 01:14 - Güncelleme: 22 Mart 2024 01:23 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Yurdun doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı, bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Akıncılar ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.