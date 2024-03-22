Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yurdun doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı, bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Akıncılar ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Mart ayının ortasında mevsim normallerinin oldukça altına inen sıcaklıklar, beraberinde kar yağışını da getirdi. Özellikle doğu illerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas kent merkezinde ise dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen dakikalarda yerini kar yağışına bıraktı.
LAPA LAPA KAR YAĞDI
Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza büründü.
Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
AKINCILAR İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akıncılar Kaymakamlığından açıklama geldi.
Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçeside okulların bir gün tatil edildiğini duyuran kaymakamlık, yaptığı açıklamada "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı