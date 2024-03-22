Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi

Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurdun doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı, bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Akıncılar ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Mart ayının ortasında mevsim normallerinin oldukça altına inen sıcaklıklar, beraberinde kar yağışını da getirdi. Özellikle doğu illerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas kent merkezinde ise dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen dakikalarda yerini kar yağışına bıraktı.

Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi - 1. Resim

LAPA LAPA KAR YAĞDI

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza büründü.

Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi - 2. Resim

AKINCILAR İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akıncılar Kaymakamlığından açıklama geldi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçeside okulların bir gün tatil edildiğini duyuran kaymakamlık, yaptığı açıklamada "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Baharı beklerken kış geldi, bir ilçede okullar tatil edildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi! 'Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım...' - Yaşam"Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım..."Sadece 10 dakika yağdı, her yeri beyaza bürüdü! Adana'da hayatı felç eden sağanak - YaşamAdana'yı dolu vurdu! 10 dakikada her yer beyaza büründüİftara rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşteriler isyan ettirdi! ‘Ayıp diye bir şey var’ - Yaşamİftara rezervasyon yaptırıp gelmeyenlere isyan ettiBaşkan Aktaş, “Emeklilere, ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim” - YaşamBaşkan Aktaş, “Emeklilere, ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim”Nefes kesen anlar! Snowboard ile Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı - YaşamNefes kesen anlar: Snowboard ile trenin üzerinden atladıİngiltere'nin ilk Türk camisi Londra'da ayakta kalma çabası veriyor: Batılılaştık ve cemaatimizi kaybettik - Yaşamİngiltere'nin ilk Türk camisi ayakta kalma çabası veriyorTavuk ve yumurtaya alternatif! Protein açısından çok zengin, yakında sofralara gelecek - YaşamTavuk ve yumurtaya alternatif! Yakında sofralara gelecekSahur sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor - YaşamTanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyorDünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmedi - YaşamDünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmediVan'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - YaşamVan'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü
Sonraki Haber Yükleniyor...