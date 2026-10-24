Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlerinden çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen kuruluşların büyük bir hassasiyetle takip edilmesini ve titizlikle denetlenmesini istedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Bakanlığın 81 il müdürüyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya gelerek yürütülen çalışmaları ve yeni dönemin önceliklerini değerlendirdi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nı Bakanlığın tüm hizmet alanlarını ortak bir gelecek perspektifinde buluşturan stratejik bir süreç olarak gördüklerini belirten Göktaş, il müdürlerinden bu doğrultuda yerel öncelikleri belirlemelerini, aileyi güçlendiren, gençleri destekleyen ve kuşaklar arası dayanışmayı artıran çalışmalara öncülük etmelerini istedi.

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine sahada aktif yönetim ve habersiz denetim talimatı

YÜKSEK RİSKLİ HANELERE YÖNELİK ZİYARETLER TAMAMLANACAK

Bakanlık olarak sosyal riskleri ortaya çıkmadan öngören, erken müdahaleyi esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Göktaş, “Bu kapsamda, nisandan itibaren 81 ilde, kadına yönelik şiddet ve çocukların suça sürüklenmesi sosyal risk haritalarındaki yüksek riskli haneleri ziyaret ediyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde hane ziyaretlerinin yüzde 69,94’ünü tamamladık.” açıklamasında bulundu.

Hane ziyaretlerinden elde edilen verilerin uygun hizmet ve desteklere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, Aile Rehberi ve Çocuklar Güvende sistemleri üzerinden ihtiyaçların takip edilmesini ve kurumlar arası yönlendirmelerin sonuçlarının izlenmesini istedi. Yönlendirmelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin ailelerin yaşamına etkisinin takip edilmesi gerektiğini belirten Göktaş, yüksek riskli hanelerin üç ay sonra yeniden ziyaret edilmesinin önemine dikkati çekti.

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine sahada aktif yönetim ve habersiz denetim talimatı

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini vurgulayan Göktaş, sahada karşılaşılan sorunların valilik koordinasyonunda çözülmesini, çözülemeyen konuların ise Bakanlığa gecikmeden iletilmesi gerektiğini ifade etti.

Meslek elemanlarının görevlendirmelerinin adil ve hizmetin gereklerine uygun yapılması gerektiğini belirten Göktaş, düzenlemelerin sosyal hizmet merkezlerinin yanı sıra çocuk evleri ve diğer kuruluşlarda görev yapan ilgili personeli de kapsamasını istedi.

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine sahada aktif yönetim ve habersiz denetim talimatı

“EN KÜÇÜK BİR İHMALİ DAHİ GÖZDEN KAÇIRMAMANIZI BEKLİYORUM”

İl müdürlerinden sahada aktif, vatandaşla doğrudan temas kuran ve ulaşılabilir yöneticiler olmalarını isteyen Göktaş, bakım kuruluşlarının denetiminde özel hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“İnsanların derdine kulak vermeyi, meseleleri yerinde görmeyi ve çözüm için sorumluluk almayı her zaman ön planda tutmalısınız. Hizmet kalitesinden ödün vermeyen, denetimi sürekli kılan bir anlayışla hareket etmelisiniz. Özellikle çocukların, yaşlıların ve engellilerin bakımını üstlenen kuruluşlarımızı büyük bir hassasiyetle takip etmelisiniz. Bu kuruluşlar, bizlere emanet edilen insanların yaşadığı yerlerdir. Emanete gösterilen özen, bir devletin vicdanının aynasıdır. En küçük bir ihmali dahi gözden kaçırmamanızı bekliyorum. Bir kuruluşa gittiğinizde mutfağa girin, buzdolabını açın. Bodruma inin, kilere bakın, depoyu görün. Bir çocuğun yatağına, bir yaşlımızın odasına kendi evinize bakar gibi bakın. Onlarla oturun, sohbet edin; ne yediklerini, nasıl uyuduklarını, kendilerini nasıl hissettiklerini onların ağzından dinleyin. Gerçek denetim, gösterilene değil, görülmesi gerekene bakmaktır. Buna gerçekten dikkat edelim, habersiz denetimleri sıklaştırın."

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine sahada aktif yönetim ve habersiz denetim talimatı

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ TAKİP EDİLECEK

Çocukların güvenliğine yönelik çalışmalara da değinen Göktaş, Çocuklar Güvende uygulamasının il milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde okullarda tanıtılması gerektiğini kaydeden Göktaş, çocuk hakları komitelerinin de sürece dahil edilmesinin önemini anlattı.

Vatandaşların taleplerinin sonuçlandırılmasının ve sahadaki sorunların zamanında bildirilmesinin önemine dikkati çeken Göktaş, acil durumların Bakanlığa vakit kaybetmeden iletilmesini istedi. Göktaş, “İlk bilgi sizlerden gelsin. Sosyal medyadan değil, doğrudan sizlerden öğrenelim. Bir sorunun zamanında bildirilmesi, çözümün de zamanında başlamasını sağlar.” dedi.

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine sahada aktif yönetim ve habersiz denetim talimatı

“İYİLİK VAR” ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen “İyilik Var” çalışmasının ilk ayında 20 bin kişinin gönüllü faaliyetlere katıldığını, 81 ilde 1.088 iyilik alanı oluşturulduğunu bildiren Göktaş, çalışmaların daha geniş kesimlere ulaştırılması gerektiğini kaydetti. Üniversitelerin, gençlerin, esnafın ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlere dahil edilmesi gerektiğini belirten Göktaş, gönüllülük alanlarının çeşitlendirilmesi ve yerel iş birliklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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