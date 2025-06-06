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Bakan Kurum duyurdu: Göl manzaralı köy evleri tamamlandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Kurum duyurdu: Göl manzaralı köy evleri tamamlandı!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta göl manzaralı 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı.

Bakan Kurum duyurdu: Göl manzaralı köy evleri tamamlandı! - 1. Resim

Bakan Murat Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YIL SONUNA İNŞALLAH TÜM KARDEŞLERİMİZ EVLERİNDE OLACAK"

Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum duyurdu: Göl manzaralı köy evleri tamamlandı! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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