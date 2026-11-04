Balıkesir’in Gönen ilçesinde yer altından yükselen buharı fark eden mahalle sakinleri, yaptıkları küçük çaplı kazıda 94 derece sıcaklığında su kaynağına ulaştı. Bölgede hissedilen ve kaynağı henüz belirlenemeyen koku ise merak uyandırdı.

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Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi’nde, meydan yakınlarında yerden buhar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Varol Türkoğlu’na bildirdi.

Balıkesir'de esrarengiz olay! Kokuyu duyan kazmaya başladı, sıcaklığı 94 derece

VATANDAŞLAR KAZMAYA BAŞLADI!

Bölgede yapılan küçük çaplı kazı sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, bölgede ilk olarak buhar fark ettiklerini belirterek, "Önce bir buhar fark ettik. Ufak bir kazı yaptıktan sonra sıcak su olduğunu gördük. Durumu yetkililere bildirdik. Yapılan ölçümde suyun sıcaklığının 94 derece olduğu söylendi" dedi.

Türkoğlu, konuyla ilgili resmi makamlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.



Balıkesir'de esrarengiz olay! Kokuyu duyan kazmaya başladı, sıcaklığı 94 derece

VATANDAŞLAR KOKUNUN SEBEBİNİ MERAK EDİYOR

Öte yandan, sıcak suyun çıktığı bölgede bir kokunun da hissedildiği, ancak kokunun kaynağının henüz bilinmediği öğrenildi. Sıcak suyun kaynağına ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

Balıkesir'de esrarengiz olay! Kokuyu duyan kazmaya başladı, sıcaklığı 94 derece

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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