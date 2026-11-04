Balıkesir'de esrarengiz olay! Kokuyu duyan kazmaya başladı, sıcaklığı 94 derece
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yer altından yükselen buharı fark eden mahalle sakinleri, yaptıkları küçük çaplı kazıda 94 derece sıcaklığında su kaynağına ulaştı. Bölgede hissedilen ve kaynağı henüz belirlenemeyen koku ise merak uyandırdı.
Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi’nde, meydan yakınlarında yerden buhar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Varol Türkoğlu’na bildirdi.
VATANDAŞLAR KAZMAYA BAŞLADI!
Bölgede yapılan küçük çaplı kazı sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, bölgede ilk olarak buhar fark ettiklerini belirterek, "Önce bir buhar fark ettik. Ufak bir kazı yaptıktan sonra sıcak su olduğunu gördük. Durumu yetkililere bildirdik. Yapılan ölçümde suyun sıcaklığının 94 derece olduğu söylendi" dedi.
Türkoğlu, konuyla ilgili resmi makamlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.
VATANDAŞLAR KOKUNUN SEBEBİNİ MERAK EDİYOR
Öte yandan, sıcak suyun çıktığı bölgede bir kokunun da hissedildiği, ancak kokunun kaynağının henüz bilinmediği öğrenildi. Sıcak suyun kaynağına ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.