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Başsavcıdan avukata hayat kurtaran heimlich manevrası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Orhangazi adliyesinde görevli İcra Müdürü ve yardımcısının tayini sebebiyle düzenlenen gecede soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin’i, Başsavcı Enis Tekgül heimlich manevrası ile kurtardı.

Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl’ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi. Yemeğe, hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi. Orhangazi’de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin de davetliler arasında yer aldı.

SOLUK BORUSU TIKANDI, ANİDEN FENALAŞTI

Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin aniden fenalaştı. Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti.

Tekgül, heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin’in yeniden nefes almasını sağladı. Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.R.Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50. Yılı onuruna berat almıştı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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