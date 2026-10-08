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Yaşam

Belediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediye ekipleri, kötü koku ihbarı yapılan eve gidince şaşkına döndü. Çöp evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

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Ordu'da, Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametten çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede, 69 yaşındaki A.Ü'nün yalnız yaşadığı evinde ve bahçesinde uzun süredir biriktirdiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulundu. Zabıta ve polis ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ev ve çevresinde birikmiş atıklar için iş makineleri ve temizlik personeli görev aldı.

Belediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
Başlık ResmiBelediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı

EVDEN 20 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda ev ile çevresinden 20 kamyon çöp ile atık çıkarıldı. Ev, ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
Başlık ResmiBelediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin gecikmeden yapıldığını belirtti. Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, şunları kaydetti:

"Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz."

Belediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
Başlık ResmiBelediye ekipleri şaşkına döndü: Evden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Altınordu
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