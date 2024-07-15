Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bingöl’de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 kişi öldü

Bingöl’de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Bingöl’de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 kişi öldü
Bingöl, Umke, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Bingöl'de inşaat halindeki bir çiftlikte bulunan yapının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bingöl’e bağlı Garip köyünde inşaat halindeki çiftlikte bulunan bir yapı çöktü. Enkaz altında kalan işçilerden Süleyman Ö. hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, 2 işçi enkaz altından çıkartıldı.

Bingöl’de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 kişi öldü - 1. Resim

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Ö.'nün cenazesi ise inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bingöl’de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 kişi öldü - 2. Resim

Olay yerine gelen Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt incelemelerde bulundu. Vali Usta, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
15 Temmuz Hamster Kombat yeni günlük şifresi "MERKLE" oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halit Şahin 3 kişiyi hastanelik etti! 'Ufak bir sürtüşme yaşandı' - YaşamMilli sporcu 3 kişiyi hastanelik etti! 'Ufak bir sürtüşme yaşandı'Serinlemek için girmişti! Cansız bedeni bulundu - YaşamSerinlemek için girmişti! Cansız bedeni bulundu53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı Adana'da görüldü - YaşamGören fare sanıyor ama gerçek çok başkaMahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı! - YaşamMahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı!Balık tutmaya gitmişti! Aracının yanında ölü bulundu - YaşamBalık tutmaya gitmişti! Aracının yanında ölü bulunduEsenyurt'ta mide bulandıran olay! Cadde ortasında tuvaletini yaptı - YaşamEsenyurt'ta mide bulandıran olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...