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Haberler > Yaşam > Bir ramazan geleneği: Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyor

Bir ramazan geleneği: Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, yarın (15 Mart Cuma) saat 10.00’da ziyarete açılıyor.

Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 10.00’da ziyarete açılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının ilk Cuma günü olan 15 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Ramazanın 27. gecesi yani 5 Nisan Kadir Gecesi’nde de ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00’a kadar devam edecek.

Arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile son bulacak.

Bir ramazan geleneği: Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyor - 1. Resim

Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri’nin 58. ve 59’uncu kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılacak.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecekler.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
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