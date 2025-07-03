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Birçok ülkeden o anı görmek için Türkiye'ye geliyorlar! Yılın sadece 10 günü izlenebiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon'un tam ortasında ortaya çıkan batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyondaki bu manzara yılın sadece 10 günü izleniliyor.

Yılın sadece 10 günüyle sınırlıKaranlık Kanyon'daki gün batımı anınıizlemek için dünyanın birçok ülkesinden turistler, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

Birçok ülkeden o anı görmek için Türkiye'ye geliyorlar! Yılın sadece 10 günü izlenebiliyor - 1. Resim

"TEMMUZ AYININ İLK 10 GÜNÜİZLENEBİLİYOR"

Karanlık Kanyon'un tam ortasındaki gün batımını izleyebilmenin temmuz ayının ilk 10 günümümkün olduğunu belirten yöre insanlarından turizmci Güven Güldal, "Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyor. Turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyon'un ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor" dedi.

KEMALİYE KAYMAKAMI DA O ANA TANIK OLDU

Doğa fotoğrafçısı Selçuk Örnekçi, yerli ve yabancı turistlerle birlikte gün batımını görüntülerken;ilçeye yeni atanan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkanda bu anı izleyenler arasında yer aldı.

Birçok ülkeden o anı görmek için Türkiye'ye geliyorlar! Yılın sadece 10 günü izlenebiliyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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