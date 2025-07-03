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Biri 18, diğeri 24. sırada! "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesine Türkiye'den 2 il girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Biri 18, diğeri 24. sırada! &quot;Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri&quot; listesine Türkiye&#039;den 2 il girdi
Türkiye, Gaziantep, İstanbul, Gastronomi, Yemek, UNESCO, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri"ni listeledi. Listeye Türkiye'den 2 şehir girdi. İşte detaylar...

TasteAtlas tarafından açıklanan "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesinde Gaziantep 18’inci sırada yer aldı. Türkiye’den listeye giren bir diğer şehir İstanbul ise 24’üncü sıradan listeye dahil oldu.

UNESCO Fark Oluşturan Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’in bu başarıya ulaşmasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü tescil çalışmaları, coğrafi işaret süreçleri, yerel ürünlerin korunması ve tanıtılması yönünde attığı adımlar etkili oldu.

Biri 18, diğeri 24. sırada!

GASTROANTEP FESTİVALİ ŞEHRİN LEZZETLERİNİ TANITIYOR 

Özellikle her yıl düzenlenen GastroAntep Festivali, şehirdeki lezzet mirasının uluslararası alanda tanıtılmasında önemli bir rol üstleniyor. Yerel üreticileri, usta şefleri ve gastronomi meraklılarını bir araya getiren bu büyük etkinlik, Gaziantep’in mutfak kültürünü global sahneye taşıyor.

Biri 18, diğeri 24. sırada!

BU YIL 13-21 EYLÜL'DE YAPILACAK 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü vizyoner çalışmalarla, şehrin asırlardır süregelen yemek kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı sürdürüyor. Gelenekten beslenen bu zengin miras; koruma, markalaşma ve tanıtım faaliyetleriyle güçleniyor.
Bu yıl da 13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek GastroAntep Festivali ile Gaziantep, gastronomi alanındaki küresel konumunu daha da pekiştirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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